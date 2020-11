Après l'arrivée du coronavirus, les trois villes les plus chères du monde sont désormais dans l'ordre Hong Kong, Zurich et Paris

Le Covid-19 bouscule la liste des villes les plus chères du monde. Singapour et Osaka, qui étaient à égalité en premier avec Hong Kong l'année dernière, ont glissé vers le bas du classement établi par l'enquête annuelle de The Economist Intelligence Unit (EIU) souligne la BBC.

Les trois villes les plus chères du monde sont donc désormais dans l'ordre Hong Kong, Zurich et Paris. Le rapport de l'EIU est destiné aux expatriés, les données étant utilisées par les multinationales pour les aider à calculer le coût des voyages d'affaires et des forfaits expatriés. L'indice du coût de la vie dans le monde de l'EIU compare les prix de 138 biens et services dans environ 130 grandes villes.

Les villes des Amériques, d'Afrique et d'Europe de l'Est sont devenues moins chères depuis l'année dernière, tandis que les villes d'Europe occidentale sont devenues plus chères.