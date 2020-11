Dans l'hôtellerie-restauration, comme dans d'autres secteurs, le nombre de faillites en 2020 sera moins important qu'en 2019

Contrairement à ce que l'on pourrait croire "Même dans l'hôtellerie-restauration, le nombre de faillites sera cette année moins important que l'an passé et peut-être même à un plus bas depuis plus de quinze ans." écrivent Les Echos.

Selon le quotidien économique "Plus de 97 % des entreprises qui ont demandé un prêt garanti par l'Etat en ont obtenu un"

A la fin septembre, le nombre de défaillances d'entreprises sur un an restait inférieur de 30 % à la même période de 2019, selon les chiffres de la Banque de France ajoutent les Echos