F1 : Lewis Hamilton réussit l'exploit d'être sacré champion du monde pour la 7e fois

Lewis Hamilton vient d'entrer dans la légende ce dimanche, en remportant le Grand Prix de Turquie. Cette victoire lui assure un septième titre mondial de F1, récord jusqu'ici détenu par Michael Schumacher.

Lewis Hamilton avait déjà dépassé son illustre prédécesseur sur le nombre de victoires (94 contre 91), de podiums (163 contre 155) et de pole positions (97 contre 68), même si on pourra retorquer que Schumacher a obtenu ses succès à une époque qui comprenait moins de courses par an.

Le Britannique est donc sacré champion du monde pour la septième fois. Sa première couronne fut obtenur en 2008 avec McLaren. Les six autres se sont enchaînées depuis 2014 avec Mercedes, à l'exception de 2016 où le titre est revenu à Nico Rosberg, lui aussi chez Mercedes.

"Je manque de mots. Bien sûr, je veux remercier d’abord mon équipe, les gens à l’usine. Je n’aurais pas eu ces opportunités si je ne les avais pas rejoints", a déclaré le premier et unique pilote noir de la catégorie reine du sport automobile, issu d’un milieu modeste. Il a dédié sa victoire "aux enfants pour qui il est important de voir cela".