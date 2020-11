Selon un sondage Ipsos, seulement 54% des Français interrogés se feraient vacciner si un vaccin était disponible

Un sondage Ipsos, signalé par BFM TV, indique que parmi 15 pays, ce sont les Français qui sont les moins motivés pour se faire vacciner. L'Inde, la Chine, la Corée du Sud, le Brésil sont dans le peloton de tête avec plus de 80 % des personnes interrogées qui se disent prêtes à se faire vacciner quand un vaccin sera disponible.

A moins de 70 % de convaincus on trouve l'Allemagne, le Japon, l'Afrique du Sud, l'Italie, plus l'Espagne et les Etats-Unis (64%) et enfin la France en dernière position avec 54%.

De plus, parmi les Français prêts à se faire vacciner, on n'est pas pressé : seuls 12% des interrogés disent qu'ils se feraient vacciner immédiatement, 38% en moins de trois mois .

Enquête réalisée du 8 au 13 octobre 2020 par internet auprès de 18.526 adultes âgés de 16 à 74 ans issus de 15 pays différents, dont la France.

Les raisons de ne pas se faire vacciner, mais 32% des Français qui refusent un vaccin disent s'inquiéter d'éventuels effets secondaires.