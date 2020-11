2 milliards de dollars investis par le duo Pfizer et BioNTech pour un vaccin qui sera un défi logistique : conservation à -70 ou - 80 degrés et 8.000 avions de transport pour la livraison de milliards de doses

Le duo Pfizer et BioNTech a investi 2 milliards de dollars dans son candiat-vaccin, dont les premiers essais sont positifs. Mais il reste des essais cliniques à finir, et le duo doit alimenter en continu, le dossier d'autorisation de mise sur le marché déposé auprès des autorités sanitaires américaines, la Food & Drug Administration (FDA), et euroépennes, l’Agence européenne des médicaments (EMA) souligne Le Figaro.

Dans un premier temps 50 à 100 millions de doses devraient être livrées fin 2020, début 2021 si tout se passe bien

Il faut aussi travailler sur le défi logistique représenté par la livraison d'1,3 milliard de doses de vaccin, qui doit être conservé à moins 70 degrés, soit à une température nettement plus basse que celle d'un congélateur traditionnel qui plafonne à moins 20 degrés. Au total, il faudrait prévoir 8.000 avions gros porteur, pour les livraisons prévues dans le monde entier.

Pfizer a conçu des containers spéciaux pour portéger ses précieuses doses pendant le transport.

Le transporteur américain de colis, la société United Parcel Service (UPS) a investi dans 600 unités de refroidissement industrielles pour des sites à Louisville, dans l'Etat du Kentucky et aux Pays-Bas. Mais une fois arrivées à leur destination finale, il faudra stocker à très basse température dans des congélateurs spéciaux :pas évident de conserver à moins 70 degrés dans une pharmacie, dans un petit hôpital et encore moins chez un médecin note BFM TV.