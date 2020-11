Covid-19 : les Bourses mondiales exultent avec l'espoir d'un vaccin efficace

L'annonce d'un vaccin « efficace à 90% » par le laboratoire Pfizer a eu un impact positif ce lundi sur les places financières mondiales. Le Dow Jones grimpait de 5,63% à un nouveau record, le Nasdaq prenait 1,25%. L'action des laboratoires Pfizer s'est envolée (+11,51%) lundi après l'annonce d’un vaccin prometteur.

L'annonce d'un vaccin «efficace à 90%» contre le Covid-19 redonne espoir pour un retour à une activité normale sur le plan économique.

Selon des informations de l’AFP, les places européennes ont signé leur meilleure performance sur une séance depuis six mois, suite à cette annonce prometteuse pour le vaccin du laboratoire Pfizer et BioNTech.

Peu après 13h10, la Bourse de Paris prenait 5,46%, Francfort 5,56%, Londres 5,05% et Milan 5,48%. Vers 16 heures, les marchés européens continuaient leur envolée. Madrid et Paris grimpaient de plus de 8%, Francfort, Londres et Milan de plus de 5%.

Un effet positif a également été constaté sur le marché du pétrole.

Cette annonce concernant le vaccin profitait aux secteurs les plus affectés par les mesures de restrictions aux activités, à savoir le voyage, l'aéronautique, les banques. La nouvelle a fait faire des bonds impressionnants à Airbus (+20%), IAG (+37%), Lufthansa (+30%), Rolls Royce (+55%), Easyjet (+33%).

Les valeurs financières étaient également en hausse, notamment la Société Générale (+17%), BNP Paribas (+16%) et UniCredit (+13%).

Les entreprises qui avaient profité des mesures de confinement ont en revanche subi un net recul sur les marchés financiers. L'action de Zoom Video a ainsi dégringolé de près de 16% à l'ouverture sur le Nasdaq, l'indice technologique américain.

A lire aussi : Coronavirus : Pfizer annonce que son vaccin est « efficace à 90% »