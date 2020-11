Election présidentielle : Bruno Retailleau adresse une lettre « aux Français » et esquisse les contours de son projet

Bruno Retailleau a pris la plume pour dévoiler son projet et son ambition dans le cadre de la course à l’élection présidentielle de 2022. Dans une longue lettre publiée le vendredi 3 novembre, le sénateur Les Républicains de la Vendée s’adresse « aux Français », pour faire le constat d’un pays en grand « désordre ». Le mot « présidentielle » n'est pourtant jamais présent dans cette lettre.

Cette lettre s’étend sur six pages. Elle a été dévoilée sur le site Internet de Force Républicaine. Ce courrier, accessible en ligne, a notamment été envoyé aux donateurs et aux adhérents du mouvement.

« Le sursaut est possible. Si je veux défendre mes idées dans un moment où la France est frappée par de multiples crises, ce n'est ni pour déplorer ni pour témoigner. J'ai la conviction profonde que pour la France, rien n'est joué. Tout peut encore être sauvé. Il n'est plus temps de faire semblant ».

Bruno Retailleau s’est déjà officiellement déclaré candidat pour une future primaire des Républicains pour l’élection présidentielle de 2022 face notamment à la candidature pressentie de Xavier Bertrand.

Selon des informations des Echos, la ligne politique de Bruno Retailleau, « libérale sur le plan économique et conservatrice sur les questions de société, est (…) jugée trop clivante par de nombreux élus et au sein même de l'état-major du parti ».

La crainte d’une nouvelle défaite sur une ligne conservatrice, rappelant la lourde défaite des Républicains aux dernières élections européennes (8,48 % des voix), serait notamment redoutée. Pourtant François Baroin ayant renoncé à se présenter, Bruno Retailleau pourrait donc bénéficier d’un espace pour se présenter.

Cette lettre permet à Bruno Retailleau de dévoiler sa vision et ses idées politiques :

« Nous pouvons remettre la France en ordre ».

Il souhaite notamment créer un « grand ministère de la formation », soumettre à référendum une « grande réforme sur le travail », « garantir l'équivalent d'un treizième mois pour les salariés les plus modestes » ou bien encore accorder les allocations sociales aux étrangers « non condamnés et présents légalement en France depuis plus de cinq ans ».

Bruno Retailleau souhaite donc peser dans sa famille politique afin d’imposer une certaine vision de la France :

« La politique est désormais impuissante à prendre en mains le destin de la France et permettre aux Français de reprendre le contrôle de leur vie. Pourtant je ne veux pas me résigner. Je ne veux pas que les Français se résignent. […]Je crois à l’ordre. L’ordre comme condition de l’égalité, parce que de l’anarchie naît toujours l’injustice. L’ordre comme protecteur de nos libertés, d’entreprendre, d’éduquer, de penser. Ces libertés françaises si chèrement acquises mais si souvent abandonnées dès que surgissent les corporatismes, les communautarismes, les conformismes. […] Car partout où se porte le regard des Français, le désordre domine. Le désordre est dans nos rues ensauvagées, nos quartiers islamisés. Ce désordre que paient de leur sécurité, et parfois davantage, les plus modestes d’entre nous, exposés à toutes les violences quand les plus aisés sont protégés derrière le mur de l’argent, dans les beaux quartiers, à l’abri des barbaries. Le désordre est aussi dans l’Etat. Il est dans le marais de ses 400 000 normes où s’est noyée son efficacité […] Nous pouvons remettre la France en ordre. […] Nous pouvons remettre de l’ordre à nos frontières, mettre en place, avec nos voisins européens, comme nous avions commencé à le faire avec l’opération Sophia, un blocus sécuritaire et humanitaire en Méditerranée pour casser les filières d’immigration illégale, exiger que les demandes d’asile soient déposées et traitées dans les pays d’accueil ou de transit, remettre à plat la législation s’appliquant aux étrangers afin que nous puissions enfin expulser tous ceux qui ne respectent pas nos lois. Combien d’imams prêchant la haine, de délinquants multirécidivistes, de clandestins radicalisés sont toujours présents sur notre territoire, protégés par ces multiples exceptions juridiques qui décrédibilisent la règle de droit, qu’elle soit française ou européenne ? Combien de décisions d’éloignement du territoire ont-elles été mises à l’index par une CEDH qui, au nom d’une conception dévoyée des droits de l’homme, piétine le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, notre choix d’être et de rester nous-mêmes ? Je crois aux souverainetés, aux identités. Parce que je crois à l’altérité. ».

Pour retrouver l’intégralité de la lettre de Bruno Retailleau, cliquez ICI