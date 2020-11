Présidentielle américaine : Donald Trump ne reconnaît pas sa défaite et annonce des recours judiciaires

Donald Trump, qui jouait au golf lorsque les médias ont annoncé la victoire de Joe Biden, n'a toujours pas concédé sa défaite. Sur Twitter, il a écrit "j'ai largement gagné cette élection" et a dénoncé des "dizaines de milliers de bulletins arrivés illégalement". "Cette élection est loin d'être terminée", a-t-il martelé dans un communiqué après l'annonce de sa défaite. "Notre équipe va commencer à porter nos dossiers devant les tribunaux pour s'assurer que les lois électorales soient pleinement respectées et que le vrai vainqueur soit proclamé".

Dès mardi soir et les premiers decomptes des votes, Donald Trump avait promis une véritable guérilla judiciaire, refusant d'admettre qu'il pouvait perdre cette élection. Son avocat Rudolf Giuliani le soutient et dénonce les bulletins de votes par correspondance dans l'Etat de Pennsylvannie, cet Etat-clé, remporté par Joe Biden. Lors d'une conférence de presse à Philadelphie, il a parlé de bulletins au nom de personnes décédées, et de "manipulations" portant sur "au moins 600.000 bulletins contestés".

Au-delà de ses actions en justice, Donald Trump veut demander un recomptage dans le Wisconsin, où il n'est distancé que de 0,6 point par le démocrate. En Géorgie aussi, où l'écart se compte en milliers de voix, les autorités ont l'intention de recompter les suffrages. Ces recours pourraient repousser l'annonce des résultats officiels, même si les experts estiment qu'il sera très difficile pour Trump d'inverser la tendance. En effet, quand bien même il obtiendrait gain de cause en Pennsylvanie, il lui faudrait réussir à faire invalider des milliers de votes dans d'autres Etats. Or, dans l'histoire des Etats-Unis, ces recomptables n'ont jamais permis de modifier le scrutin de plus de quelques centaines de voix.

En tout état de cause, Donald Trump n'a pas que des soutiens dans son camp. Le sénateur Mitt Romney, poids lourd du Parti républicain, a été le premier à féliciter Joe Biden et Kamala Harris.