Joe Biden a remporté l'élection présidentielle américaine, selon CNN

Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis, selon CNN, après qu'une victoire dans son État natal de Pennsylvanie l'a mis au-dessus des 270 grands électeurs nécessaires pour gagner. Après quatre jours de suspense, Biden dispose désormais d'un total de 273 grands électeurs.

Agé de 77 ans, Joseph Robinette Biden a été vice-président des États-Unis de 2009 à 2017, lors des deux mandats de Barack Obama. Il est également le sénateur du Delaware qui a servi le plus longtemps.

Kamala Harris sera donc la prochaine vice-présidente du pays et la première femme à endosser ce rôle, ainsi que la première noire et sud-asiatique. Sénatrice de Californie depuis 2017, elle était auparavant procureure générale de cet Etat de 2011 à 2017. Elle a été la première Indienne-Américaine et la deuxième femme noire à occuper un poste de sénateur.

Selon CNN, Joe Biden passait la matinée avec sa famille dans sa maison du Delaware quand il a appris la nouvelle. Il s'adressera à la nation ce soir, a déclaré un fonctionnaire à CNN. Il devrait délivrer un discours d'union, dans un pays fracturé par la présidence de Trump.

Donald Trump n'a, pour l'instant, pas reconnu sa défaite. Au contraire, il a d'ores et déjà entamé plusieurs procédures pour contester les résultats de l'élection via des procédures de recomptage.

Ce scrutin présidentiel a été marqué par une très forte participation : près de 160 millions de membres du corps électoral se seraient déplacés, selon les estimations du site Electproject, contre 137,1 millions en 2016. Une participation, si ce chiffre se confirme, qui se traduirait par un taux de 66,9%.