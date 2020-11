Etats-Unis : les Californiens votent contre le retour de la "discrimination positive"

Il n'y a pas que l'élection présidentielle dans la vie... Et encore moins aux Etats-Unis, où les électeurs, lorsqu'ils sont appelés aux urnes, votent pour plusieurs élections à la fois, de la présidentielle jusqu'à des référendums locaux. C'est ainsi que cette semaine, les Californiens se sont prononcé contre une proposition rétablissant l’"affirmative action", c'est-à-dire la discrimination dite "positive" pour les femmes et les minorités dans les services gouvernementaux, les universités et l’attribution de marchés publics.

A une nette majorité (53,1 % contre 46,9 %), ils ont refusé le retour de cette discrimination qui avait été interdite dans les admissions et le recrutement par un référendum d’initiative populaire adopté en 1996 par 55 % des électeurs. Elle indique clairement qu'il est interdit pour les universités de prendre en compte les facteurs de race, de sexe ou d’ethnicité dans les admissions. Après la Californie, huit autres Etats américains avaient pris une telle mesure.

Tout ce que la Californie compte comme politiciens de gauche, mais aussi la chambre de commerce, des équipes de sport, des hommes d'affaires... soutenaient le texte. Leur argumentaire se base notamment sur des statistiques qui montrent qu'après la fin de la discrimination positive, en 1996, le taux d’admission des Noirs et des Latinos a baissé de moitié dans les deux universités les plus prestigieuses de l’Etat : Berkeley et UCLA (Los Angeles). Il est passé de 50% en 1994 à 20% en 1998.

A l'inverse, parmi les opposants au retour de cette mesure figurent les Asiatiques, qui estiment que l’affirmative action est vue comme "une tentative à peine voilée de limiter la réussite des Asiatiques" qui représentent 20% des lycéens mais 40% des inscrits à l'université.