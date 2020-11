Covid-19 : un sommet extraordinaire sur la pandémie sera organisé à l'ONU les 3 et 4 décembre

Un sommet spécial de l’ONU, lié à la pandémie de Covid-19, sera organisé au début du mois de décembre à New York. En raison des quatorze jours de confinement imposés aux visiteurs étrangers par la ville de New York, une présence physique de chefs d'Etat est peu probable et un modèle de sommet mi-virtuel, mi-physique, avait déjà été retenu en septembre par l'ONU pour son Assemblée générale annuelle.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus au début de l’année, les 193 Etats membres des Nations unies ont adopté quatre résolutions sur la pandémie, le 2 avril 2020 sur la solidarité mondiale, le 20 avril sur la coopération dans l'accès mondial aux médicaments et vaccins et le 11 septembre sur une action globale et coordonnée et une riposte unie face aux menaces sanitaires mondiales.

Le Conseil de sécurité, soumis à une rivalité sino-américaine croissante, n'a adopté qu'une seule résolution, le 1er juillet, qui appelle à une cessation des combats dans les pays en guerre afin de faciliter la lutte contre la pandémie.

Avec les connaissances sur le virus et les avancées de ces derniers mois, des décisions majeures pourraient être actées lors de cette Assemblée générale de l'ONU du 3 et 4 décembre prochain. La question des vaccins devrait également être au coeur des discussions entre les dirigeants.