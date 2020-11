Confinement : Anne Hidalgo annonce de nouvelles restrictions, les commerces pratiquant la vente à emporter à Paris devront fermer à 22 heures

"On fait confiance aux acteurs économiques. Quand des acteurs ne jouent pas le jeu et mettent en danger la santé du plus grand nombre, à ce moment là, il faut des restrictions"a expliqué Anne Hidalgo sur le plateau de RMC/BFM TV, ce matin.

La maire de Paris a annoncé de nouvelles restrictions à Paris et dans la petite couronne qui ont été décidées hier : "Le préfet de police m’a demandé mon avis et j’ai donné mon accord", a-t-elle expliqué parlant d'une fermeture à 22 h pour les commerces pratiquant la vente à emporter et les petites épiceries.

Anne Hidalgo a justifié cette fermeture en raison de "débordements dans un certain nombre de cas". "Il y avait des attroupements".

BFM TV note qu'elle n'a "toutefois pas précisé la liste détaillée des commerces concernés par cette nouvelle mesure, renvoyant à l'arrêté du préfet de police qui doit être publié dans les prochaines heures".