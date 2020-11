Premier résultat avéré : la chambre des représentants reste sous le contrôle des démocrates

Toute victoire est bonne à prendre. Déjà composée d'une majorité Démocrate, la Chambre des représentants restera bleue après le scrutin de 2020. Nancy Pelosi, a pu prononcer sans amiguïté contrairement à Donald Trump le mot "victoire"pour son camp. Son parti qui détenait 232 sièges sur 435 va gagner entre quatre et cinq sièges supplémentaires. Cette dernière a attribué cette victoire aux enjeux sanitaires liés à la pandémie.

La Chambre des représentants forme l'un des deux organes du pouvoir législatif du pouvoir américain avec le Sénat et le Congrès des États-Uni. Elle vote les lois fédérales et détient l'initiative pour le vote du budget et peut élire le président si aucune majorité n'est trouvée. Mais, le Sénat au coeur de toutes les préoccupations contrôlés par les Républicains après les précédents scrutins n'a pas encore de majorité établie et on attend les résultats très vite.