"Défier l'État en prenant des arrêtés municipaux, est irresponsable" estime Bruno Le Maire

"Je trouve que défier l'État en prenant des arrêtés municipaux, est irresponsable (...) On ne brave pas l'autorité de l'État en mettant en jeu la santé de nos compatriotes et en prenant des arrêtés illégaux" le ministre de l'Economie Bruno Le Maire n'a pas mâché ses mots lundi matin sur RTL à propos des maires qui publient des arrêtés municipaux autorisant l'ouverture de commerces non essentiels, alors que ces arrêtés n'ont pas de valeur légale.

On a beaucoup entendu les maires contestataires et des petits commerçants pendant le week-end dans les médias. Bruno Le Maire répond : ""on met toujours la loupe sur ce qui ne va pas. On met toujours la loupe sur ceux qui gueulent le plus fort. On met la loupe sur la petite trentaine de maires, poignée de maires qui ont pris des arrêtés irresponsables. Il y en a 36.000 autres qui sont responsables".

Interrogé sur la dichotomie entre salons de coiffure fermés, et coiffeurs à domicile autorisés, le ministre a ajouté que c'était désormais interdit : ""Ce n'est pas compréhensible pour un salon de coiffures qui a fait tous les efforts pour s'adapter aux règles de sécurité sanitaire (...) que dans le même temps, vous puissiez avoir des coiffeurs à domicile (...) ce ne sera plus possible par souci d'équité."

Et, enfin, Bruno Le Maire a annoncé que les fédérations de commerçants seront reçues cette semaine à Bercy pour étudier les conditions d'une éventuelle réouverture à partir du 12 novembre,