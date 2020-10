Menace terroriste : "On affronte des masses qui veulent nous détruire", alertent les services de renseignement

Europe 1 révèle, dans un article publié ce vendredi 30 octobre dans la soirée, l'inquiétude profonde des services de renseignement.

Un conseil de défense s'est tenu vendredi matin autour d'Emmanuel Macron, à la suite duquel le gouvernement a notamment attribué des moyens supplémentaires à la sécurisation des églises, des cimetières et des écoles. La raison ? "depuis plusieurs jours, les informations transmises à l'exécutif par les services de renseignement sont loin d'être rassurantes", explique Europe 1.

Les services de renseignement français estiment que la porosité est "plus importante que jamais" entre des musulmans modérés, des fondamentalistes (les salafistes et les frères musulmans) et des islamistes. Selon une source haut placée, de nombreux musulmans dits modérés ont glissé chez les fondamentalistes, et "un nombre important" de fondamentalistes auraient, eux, basculé chez les islamistes et seraient désormais prêts à passer à l'action. "Là, on n’est plus face à quelques individus à surveiller. Désormais, on affronte des masses qui veulent nous détruire", résume une autre source, qui précise que les sorties d'Erdogan contre la France "ont eu un impact considérable sur le territoire français."

Pour tenter de les contrecarrer, le président de la République a décidé de mettre en place des opérations de contre-influence visant à la fois les influenceurs et les pays musulmans qui s’en prendraient à l’Hexagone.