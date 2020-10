Appel au boycott de produits français : "Pas question de céder au chantage" Geoffroy Roux de Bézieux, solidaire du gouvernement français

Après les appels au boycott lancés dans quelques pays du Moyen-Orient, le gouvernement français a réagi hier, dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. Et le gouvernement a reçu ce matin le soutien du patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux.

"Ces appels dénaturent les positions défendues par la France en faveur de la liberté de conscience, de la liberté d’expression, de la liberté de religion et du refus de tout appel à la haine. Ils dénaturent également et instrumentalisent à des fins politiques les propos tenus par le président de la République le 2 octobre dernier aux Mureaux et lors de l’hommage national à Samuel Paty, visant à lutter contre l’islamisme radical, et à le faire avec les musulmans de France," indique le communiqué du Quai d'Orsay publié hier.

"Il n’est pas question de céder au chantage", ajoute-t-il. "Il y a un moment où l’on doit faire passer les principes avant la possibilité de développer nos affaires. On est évidemment totalement solidaire du gouvernement français et j’appelle les entreprises à résister à ce chantage et malheureusement à subir ce boycott, pour l’instant localisé" a expliqué, ce matin sur RMC, Geoffroy Roux de Bézieux.