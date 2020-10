Covid-19 : l’Agence du médicament refuse d’autoriser massivement l’hydroxychloroquine

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a rejeté la demande de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection de Marseille, dirigé par le professeur Didier Raoult, d’utiliser l’hydroxychloroquine de façon exceptionnelle pour traiter des patients atteints du Covid-19.

L’établissement public a publié sa décision ce vendredi 23 octobre sur son site internet.

"Nous avons reçu une demande de recommandation temporaire d’utilisation (RTU) de l’hydroxychloroquine dans la prise en charge de la maladie Covid-19, de la part de l’IHU de Marseille".

Le RTU, réclamé par l'IHU, est un dispositif d’encadrement transitoire qui permet l'utilisation de certains médicaments en dehors de leur autorisation de mise sur le marché.

En se basant "sur les nombreuses études récentes publiées sur l’efficacité et la sécurité de l’hydroxychloroquine", l'ANSM estime que "les données disponibles, très hétérogènes et inégales, ne permettent pas de présager d’un bénéfice de l’hydroxychloroquine, seule ou en association, pour le traitement ou la prévention de la maladie Covid-19. Dans ce contexte et au regard des données de sécurité disponibles faisant apparaître des risques majorés, notamment cardio-vasculaires, il ne peut être présumé d’un rapport bénéfice/risque favorable de l’hydroxychloroquine quel que soit son contexte d’utilisation. Par conséquent nous ne pouvons pas répondre favorablement à la demande de RTU de l'hydroxychloroquine dans la prise en charge de la maladie Covid-19".

L’Agence de sécurité du médicament a annoncé sa décision à l’IHU de Marseille dans un courrier de huit pages, daté du 21 octobre.

Le professeur Didier Raoult défend ce médicament dans la lutte contre le coronavirus. L'hydroxychloroquine est utilisé selon les pays comme traitement du paludisme ou de maladies auto-immunes.

Didier Raoult estime que cette décision constitue un "deux poids deux mesures". Il accuse l’ANSM de favoriser l’antiviral remdesivir (du laboratoire Gilead) au détriment de l’hydroxychloroquine.