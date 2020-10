Le père d'une élève du collège de Conflans-Sainte-Honorine et un militant islamiste auraient été en contact avec le jeune tchétchène qui avait annoncé sa volonté d'agir

Selon LCI, le futur assaillant du professeur d'histoire-géographie tué vendredi dernier, aurait écrit, via les réseaux sociaux, avant de passer à l'acte, à deux des hommes actuellement placés en garde à vue comme une quinzaine de personnes..

Il s'agirait du père d'une élève et de l'islamiste Abdelhakim Sefrioui, qui auraient été prévenus de son intention de venger le prophète et de régler le problème "à sa manière". A aucun moment les deux hommes ont alerté la police et disent n'avoir aucun lien avec le terroriste.