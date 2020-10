Couvre-feu : l'attestation dérogatoire est disponible

Le couvre-feu mis en place pour tenter de réduire l'épidémie de coronavirus en Ile-de-France et huit métropoles ( Rouen, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Rouen, Montpellier, Saint-Etienne et Toulouse) a débuté ce samedi à minuit et prendra donc pleinement effet ce soir à 21h.

Pendant les prochaines semaines, il sera donc interdit de s'y déplacer entre 21h et 6h, sauf raison dérogatoire, parmi les suivantes :

- déplacement professionnel

- consultation et soins

- déplacement pour motif familial impérieux

- déplacement des personnes en situation de handicap

- convocation judiciaire ou administrative

- participation à des missions d'intérêt général

- déplacements liés à des transits pour des déplacements de longues distances

- déplacements dans un rayon d'1km autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie

En cas de déplacment, il est nécessaire de remplir la nouvelle attestation dérogatoire. Elle est disponible sur simple demande au 0 800 130 000 ou en version numérique à l'adresse suivante : https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/

Elle peut aussi être téléchargée sur le site du ministère de l'Intérieur : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu