La ministre de la Culture soutient un assouplissement du couvre-feu concernant l'heure de fin des spectacles

Dans une interview au quotidien Le Parisien, Roselyne Bachelot indique « Je suis depuis mercredi soir en contact direct avec les différents acteurs de la culture, du théâtre, du cinéma et de la musique. Il y a un appel très fort venant de leur part pour un assouplissement », et précise qu'elle souhaite que les specacles se terminent à 21 h et que le ticket des spectateurs les autorise à rentrer après cette heure limite à leur domicile.

Les responsables des salles de cinéma et de spectacle voudraient que 21 heures, ne soit "pas l’heure à laquelle on doit être chez soi mais, pour ceux qui ont un ticket pour une pièce ou un film, l’heure du départ de la salle".

« Les gens mettent trente minutes ou même une heure pour rentrer, le temps qu’il faut, c’est leur billet qui servirait de justificatif » estime Roselyne Bachelot, ajoutant que le gouvernement va « examiner cette demande, sous réserve bien sûr de l’évolution de la situation sanitaire ».