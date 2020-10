Macron semble avoir eu raison de réformer la fiscalité du capital qui est revenue dans la moyenne des pays de l'OCDE

Le comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, piloté par France Stratégie sous la présidence de Fabrice Lenglart, annonce qu'il a publié un nouveau rapport, dans la continuité du précédent présenté il y a un an.

"La réforme a instauré un prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus de l’épargne et remplacé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par un impôt recentré sur la fortune immobilière (IFI). En outre, la baisse de l’impôt sur les sociétés (IS), complémentaire de ces transformations, a été programmée sur l’ensemble du quinquennat. La loi prévoit que la réforme fasse l’objet d’une évaluation approfondie, permettant d’apprécier son efficacité au regard des objectifs poursuivis." rappelle France Stratégie.

France Stratégie, est un organisme indépendant rattaché à Matignon, s'intéresse aux réformes de la fiscalité du capital lancée au début du quinquennat d'Emmanuel Macron remarque Le Point.

Comme nombre d'études avant elle, celle de France Stratégie constate que les revenus des plus aisés ont bien augmenté grâce à ces réformes. Mais elle a aussi uentraîné un ralentissement de l'exil fiscal des plus fortunés : « Le nombre de départs a quasiment été divisé par quatre entre 2016 et 2018 » relève Bercy. « Pour la première fois, le nombre de retours a dépassé le nombre de départs, ce qui représente 600 millions de patrimoine imposable rapatrié en France. »

"Le bilan de la suppression de l'ISF en 2017 et de l'instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 30% sur les revenus du capital apparaît en réalité clair. Il a atteint son objectif de remettre la France à peu près au niveau des autres grands pays développés pour la taxation du capital, un objectif louable quand on sait la mobilité des capitaux et la compétition pour attirer les investissements." notent les Echos.

Le Point confirme : "Quoi qu'on pense de ces réformes fiscales, France Stratégie constate en tout cas que la taxation du capital est revenue dans la moyenne des pays de l'OCDE. Une satisfaction pour Bercy, qui répète que les bénéfices de ces réformes sur l'attractivité et la compétitivité françaises sont déjà visibles et que l'effet sur l'investissement mettra du temps à se matérialiser ."