Coronavirus : plus de 12 millions de téléchargements pour l'application britannique officielle de traçage

Après une longue attente, le National Health System, le sytème de santé britannique, a lancé le 24 septembre, NHS Covid-19, son application officielle (gratuite bien sûr) de traçage du cornavirus (ici la version pour iPhone). L'application s'appuie sur les spécifications d'Apple et de Google, contrairement à l'application française officielle qui est basée sur ses propres spécifications.

En un seul jour, l'application britannique a été téléchargée 6 millions de fois, alors que l'application StopCovid française n'a été téléchargée qu'environ 2,5 millions de fois en quatre mois.

Au total, l'application avait déja été téléchargée plus de 12 millions de fois hier selon la BBC. Les pubs, restaurants et toutes les entreprises peuvent fabriquer en ligne et recevoir leur propre QR Code pour l'afficher sous les yeux de leurs clients ou de leur personnel qui peuvent ainsi télécharger facilement NHS Covid-19

Pour utiliser cette application sur son téléphone mobile, il faut que l'appareil ait moins de 5 ans, il faut avoir plus de 13 ans et faut être enregistré auprès d'un médecin généraliste britannique indique le National Health Service.

Par contre les policiers ont été invités à ne pas télécharger cette application sur leur téléphone mobile de travail pour des raisons de sécurité précise la BBC. Ils peuvent le faire sur leurs téléphones personnels.