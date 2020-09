Les Suisses ont dit "non" à la fin de la libre circulation avec l'Union européenne

Les Suisses ne veulent pas couper les ponts avec l'Union européenne. Ce dimanche, ils ont massivement dit "non" à une initiative de l'UDC, parti de droite, qui visait à en finir avec la libre circulation des personnes, des biens et des services, entre la confédération et l'UE. Ce vote faisait suite à une autre initiative, adoptée de justesse en 2014, qui avait entraîné la mise en place de la préférence nationale à l’embauche.

Selon l'institut de sondage gfs-Bern, les électeurs ont rejeté à 63% cette initiative à laquelle s'opposaient l'ensemble des autres forces politiques ainsi que le monde économique. En effet, dénoncer l'accord de libre-circulation aurait fait tomber l’ensemble des six accords qui constituent le premier pilier des "Bilatérales".

"Personne n’a envie de bazarder les accords bilatéraux, c’est aussi simple que ça. Personne n’a envie de suivre l’exemple de Boris Johnson! Cette initiative est une machine à se procurer des problèmes", déclarait avant le vote le député socialiste vaudois Roger Nordmann au micro de la RadioTélévision suisse. La Suisse réalise en effet 50 % de ses exportations et 60% de ses importations avec l’UE.