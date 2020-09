Cour suprême : Donald Trump nomme Amy Coney Barrett

A un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump n'a pas tardé et a annoncé solennellement ce samedi son choix de nommer la juge conservatrice Amy Coney Barrett en remplacement de Ruth Bader Ginsburg, à la Cour suprême des États-Unis.

Lors d'une brève allocution, Amy Coney Barrett a déclaré : "J'aime les États-Unis et j'aime la Constitution des États-Unis". Elle a ensuite rendu un hommage appuyé à Ruth Bader Ginsburg : "Elle a gagné l'admiration des femmes à travers le pays et dans le monde entier", a-t-elle souligné.

Amy Conet Barrett, âgée de 48 ans, est une catholique fervente opposée à l'avortement, récemment nommée par le président américain à la Cour d'appel des États-Unis. "Ce soir, j'ai l'honneur de nommer l'une des juristes les plus brillantes et les plus douées du pays à la Cour suprême", a déclaré Donald Trump depuis la roseraie de la Maison Blanche.

Le 45e président des États-Unis a prédit une confirmation "rapide" par le Sénat, où les républicains détiennent la majorité. Les auditions doivent y débuter le 12 octobre, pour un vote espéré fin octobre, quelques jours avant l'élection du 3 novembre, et ce malgré la colère des Démocrates qui jugent que le Sénat ne devrait pas se prononcer avant l'élection. En effet, si cette nomination est confirmée, la Cour suprême ne comptera alors plus que trois juges progressistes sur ses neuf magistrats. "Le Sénat ne devrait pas se prononcer sur cette vacance tant que les Américains n'auront pas choisi leur prochain président et leur prochain Congrès", a réagi Joe Biden quelques minutes seulement après l'annonce de cette nomination.