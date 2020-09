Alexei Navalny, opposant politique russe, a quitté l'hôpital allemand où il était soigné

Après avoir été empoisonné en Russie, et avoir fait un malaise dans un avion, Alexei Navalny s'était effondré le 20 août lors d'un vol de Tomsk en Sibérie vers Moscou, il avait été hopistalisé en Russie. Deux jours plus tard, sur l'insistance de sa famille et de ses partisans, il a été ctransféré, dans un état grave, à l'hôpital universitaire de Berlin Charité pour y être soigné.

Navalny a été soigné à la Charité pendant 32 jours au total, dont 24 jours en unité de soins intensifs précise le quotidien allemand Der Tagesspiegel. L'hôpital indique que le traitement est terminé, et qu'il pourrait se rétablir complètement, tout en restant réservé sur les conséquences à long terme de cette intoxication. Navalny a publié une photo de lui et de sa femme sur son compte Insgram, suivi par plus d'1,3 million de personnes.

Selon le gouvernement fédéral allemand, Navalny a été "indubitablement" empoisonné avec un agent neurotoxique chimique du groupe Novitschok, qui a été développé dans l'ex-Union soviétique. Moscou dément que les autorités ou des agences gouvernementales russes aient délibérément empoisonné Navalny.