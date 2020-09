Polémique : un lycée de Rome demande à des élèves de ne pas porter de mini-jupes pour ne pas troubler les professeurs

Révolte au lycée Socrates de Rome : l'adjointe du directeur aurait fait une remarque à des élèves dont elle jugeait la tenue trop provocante. Elle leur aurait demandé de ne pas venir en mini-jupes, car cela perturbe les professeurs hommes, et nuit aux cours. Aussitôt des élèves ont protesté, et l'histoire a enflammé les réseaux sociaux. L'incident a fait la Une de plusieurs quotidiens italiens samedi. La photo d'une banderolle accrochée par des élèves dans l'établissement disant "Ce n'est pas notre faute si des professeurs sont perturbés" a fait la Une d'Il Messaggero, et d'Il Giornale.

Une élève membre d'un collectif fémniste de l'établissement a demandé "la fin de la culture sexiste et dominée par les hommes qui rend les femmes des objets et des coupables"

Le ministère de l'Éducation a immédiatement demandé à ce lycée des informations complémentaires sur l'invitation faite aux élèves de ne pas porter de vêtements trop courts