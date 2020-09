2.000 fleuristes ont fermé définitivement leur magasin depuis le début de la crise sanitaire

Depuis le début de la crise du coronavirus, 2.000 fleuristes ont baissé définitivement leur rideau soit un fleuriste sur sept selon les chiffres de l'interprofession citée par Europe 1.

Pourtant, selon la Fédération Française des Fleuristes, pendant la période de confinement du 15 avril au 11 mai 2020, 74% des fleuristes ont effectué des livraisons et mis en place un service de retrait de commandes. Et 89% ont bénéficié d'une aide de 1.500 euros versée par le fonds de solidarité. Tandis que près de 60% des entreprises ont sollicité un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) et 84% l'ont obtenu.

Mais cela n'a pas suffit explique Mickaël Mercier, le président de l'interprofession du végétal : "Il n'y a pas eu de sépulture, comme c'est fait habituellement. Il n'y a pas eu non plus de mariages, et c'est une grosse activité pour les fleuristes. Plus globalement, il n'y a pas eu en France de séminaires d'entreprises, de congrès." Sans oublier que beaucoup d'hotels étant fermés, ils n'ont pas eu besoin de fleurissement.