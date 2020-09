Un produit chimique prouverait la présence de vie dans l'atmosphère toxique de Venus

Des scientifiques américains, anglais et japonais, très sérieux, du Massachusetts Institute of Technology, des universités de Manchester, Cardiff, Cambridge et de Kyoto disent avoir découvert la présence de "phosphine" dans l'atmosphère toxique de la planète Vénus. La Royal Astronomical Society indique que cela pourrait prouver la présence de la vie dans les nuages qui entourent Vénus et renvoie à un article (en anglais) publié dans Nature Astronomy aujourd'hui.

Selon Jim Bridenstine, administrateur de la NSA, cette découverte, si elle est confirmée, est très importante comme il 'a expliqué dans un tweet : "La découverte de phosphine, un produit issu de la biologie anaérobie, est le développement le plus important à ce jour dans la recherche de la vie extra-terrestre". Il ajoute qu'il "est temps de s'intéresser à Vénus."