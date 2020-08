Beyrouth : 158 morts et toujours 21 personnes portées disparues, selon un nouveau bilan

Quatre jours après la tragique explosion au port de Beyrouth, qui a dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise, le bilan est désormais de 158 morts et plus de 6.000 blessés, selon le ministère de la Santé, qui a communiqué ces données samedi après midi.

Le ministère indique également que 21 personnes sont toujours portées disparues, un chiffre en baisse par rapport à une estimation donnée ce samedi matin, qui chiffrait à 60 le nombre de disparus.

Le bilan de l'explosion pourrait s'alourdir. En effet, en plus des personnes disparues, le ministère de la Santé avait annoncé vendredi qu'au moins 120 des blessés étaient toujours dans un état critique.

Des secouristes libanais, français, allemands, russes et d'autres nationalités poursuivent leurs opérations sur les lieux de l'explosion pour tenter de retrouver des survivants. Cette puissante déflagration, la plus dévastatrice jamais survenue au Liban, a également mis à la rue des centaines de milliers de personnes, alimentant la colère de la population contre la classe politique, accusée d'incompétence et de corruption.