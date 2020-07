Covid-19 : la Commission européenne a privilégié le remdésivir de Gilead au détriment de la chloroquine dans le cadre du premier contrat d’approvisionnement médical

La Commission européenne a officiellement signé, ce mardi, son premier contrat d'approvisionnement médical pour lutter contre le coronavirus. Le remdésivir a été privilégié pour un total de 63 millions d'euros de commandes, selon des informations du Point. Le remdésivir, des laboratoires Gilead, est le seul traitement homologué depuis un mois contre la Covid-19 au niveau européen. L'hydroxychloroquine, privilégiée par le professeur Didier Raoult, n'a pas été homologuée à ce stade.

Ce premier contrat garantit l'accès au Veklury, le nom commercial du remdésivir, pour les 27 Etats membres et le Royaume-Uni. Près de 30.000 patients présentant des symptômes graves devraient être traités au cours des prochains moins. Les doses seront disponibles "dès le début mois d'août", selon la commissaire à la Santé, Stella Kyriakides. Cette commissaire est également à la tête de la politique d'approvisionnement sécurisé des vaccins en cours d'élaboration.

Les chefs d'Etat et de gouvernement ont réduit le budget du programme UE4Health qui devait soutenir "l'Europe de la santé". 9,4 milliards d'euros étaient envisagés par la Commission. 1,7 milliard d'euros seront finalement conservés dans l'accord sur le budget européen de long terme (2021-2027) issu du dernier sommet européen.

Lors de son audition devant la Commission d'enquête parlementaire, Didier Raoult avait mis en cause le lobbying de Gilead et avait suggéré aux députés d'enquêter sur le niveau d'influence du laboratoire afin de placer et d'imposer le remdésivir :

"Quand j'ai commencé à parler pour la première fois de la chloroquine, il y a quelqu'un qui m'a menacé [de mort] à plusieurs reprises de manière anonyme, j'ai porté plainte et j'ai fini par trouver que c'était celui qui a reçu le plus d'argent de Gilead depuis six ans".

A titre de comparaiosn, la chloroquine est un médicament bon marché alors que le remdésivir est beaucoup plus cher (390 dollars par flacon pour les pays développés, selon des informations du Point).