L'espoir renaît sur la question des tests sanguins pour détecter et lutter contre la maladie d'Alzheimer, selon une nouvelle étude

Selon les scientifiques, des tests sanguins pour détecter et lutter contre la maladie d'Alzheimer, de véritables atouts pour détecter la maladie, pourraient être disponibles dans un futur proche. Ils permettraient d'accélérer la recherche de traitements et de fournir un diagnostic aux patients atteints de démence qui veulent savoir s'ils sont atteints de la maladie d'Alzheimer.

Selon des informations du New York Times, les scientifiques précisent que la recherche - pour qu'un simple test sanguin puisse permettre de diagnostiquer plus facilement la maladie d'Alzheimer - a connu une étape importante.

Ce nouveau test sanguin pour la maladie d'Alzheimer permettrait de diagnostiquer la maladie aussi précisément que des méthodes beaucoup plus coûteuses ou invasives, selon les scientifiques.

Cela marque une étape importante vers un objectif à long terme pour les patients, les médecins et les chercheurs. Ce test a le potentiel de rendre le diagnostic plus simple, plus abordable et largement disponible.

Le test pourrait déterminer si les personnes atteintes de démence avaient la maladie d'Alzheimer au lieu d'une autre maladie. Et il permettrait d'identifié des signes de la maladie dégénérative et mortelle 20 ans avant que des problèmes de mémoire et de pensée n'apparaissent chez les personnes touchées par une mutation génétique responsable de la maladie d'Alzheimer, selon une étude publiée dans la revue JAMA et présentée à la conférence internationale de l'Association Alzheimer.

Un tel test pourrait être disponible pour une utilisation clinique d'ici deux à trois ans, selon les chercheurs et les experts. Cette méthode permettrait de diagnostiquer si les personnes ayant des problèmes cognitifs souffrent d'Alzheimer plutôt qu'un autre type de démence. Un test sanguin pourrait donc être utilisé pour prédire si une personne sans symptômes pourrait potentiellement développer la maladie d'Alzheimer dans les années à venir.

"Ce test sanguin prédit très, très précisément qui a la maladie d'Alzheimer dans leur cerveau, y compris les personnes qui semblent normales. Ce n'est pas un remède, ce n'est pas un traitement, mais vous ne pouvez pas traiter la maladie sans pouvoir la diagnostiquer. Et un diagnostic précis et peu coûteux est vraiment passionnant, c'est donc une percée", selon le Dr Michael Weiner, chercheur sur la maladie d'Alzheimer à l'Université de Californie à San Francisco.

Près de six millions de personnes aux Etats-Unis et environ 30 millions dans le monde sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ces chiffres pourraient plus que doubler d'ici 2050 avec le vieillissement de la population.

Les tests sanguins pour la maladie d'Alzheimer, qui sont en cours de développement par plusieurs équipes de recherche, donneraient de l'espoir afin de traiter et de prévenir cette maladie qui prive les gens de leurs souvenirs et de leur autonomie.

Selon les experts, ces tests sanguins en développement pourraient accélérer la recherche de nouvelles thérapies et permettre d'aboutir à un dépistage plus rapide et moins cher pour les participants aux essais cliniques.

Le test devra être affiné et normalisé afin que les résultats puissent être analysés de manière cohérente dans les laboratoires. Ils devront être approuvés par les organismes de réglementation fédéraux.

Actuellement, les diagnostics d'Alzheimer reposent principalement sur des évaluations cliniques de la mémoire et des troubles cognitifs, ainsi que sur des entretiens avec les membres de la famille des patients et les soignants. Les diagnostics sont souvent inexacts car les médecins ont du mal à distinguer la maladie d'Alzheimer des autres démences et conditions physiques qui impliquent une déficience cognitive.

L'atout des analyses de sang permettrait d'accélérer et de réduire le coût des essais cliniques et de permettre aux médecins de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer chez les patients et permettre à leurs familles de les aider à planifier ce qui les attend en cas de diagnostic.