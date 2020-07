John Lewis, héros de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis, est mort

John Lewis, figure de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis, apôtre de la non-violence et ancien compagnon de route de Martin Luther King, est mort ce vendredi 17 juillet des suites d’un cancer du pancréas.

Agé de 80 ans, il était "l’un des plus grands héros de l’histoire américaine", a déclaré la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, dans un communiqué. John Lewis a en effet poursuivi eu une longue carrière politique, élu démocrate à la Chambre des représentants.

Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages aux Etats-Unis sont innombrables. La porte-parole de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany M. Lewis, a déclaré qu'il était "une icône du mouvement des droits civiques et il laisse un héritage durable qui ne sera jamais oublié", a affirmé , soulignant « les incroyables contributions qu’il a apportées au pays ».

L’ancien président démocrate Bill Clinton et son épouse, Hillary Clinton, ont qualifié de "géant" devenu "la conscience de la nation" tandis que Mitch McConnell, président républicain du Sénat, a loué ce "pionnier des droits civiques qui n’a pas hésité à mettre sa vie en jeu pour combattre le racisme, promouvoir l’égalité des droits et placer notre nation en accord avec ses principes fondateurs".

"Une vie de combat pour les droits civiques. Une vie à être de toutes les belles luttes, à se battre pour un monde plus juste. Tant de progrès ont été conquis grâce à lui. John Lewis était un héros", a de son côté tweeté Emmanuel Macron.

Fils de métayers, John Lewis, était le plus jeune et le dernier survivant des six grands militants des droits civiques. Il était aux côtés du révérend Luther King Jr. lors du rassemblement d’août 1963 à Washington, où ce dernier a prononcé son célèbre discours « I have a dream ».

L’annonce de sa mort est intervenue quelques heures seulement après celle du révérend C. T. Vivian, un autre leader des droits civiques, qui est mort vendredi, à 95 ans.