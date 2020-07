Que contient l'accord du Ségur de la Santé signé aujourd'hui ?

Signé par trois organisations syndicales de la profession, représentant plus de 50 % du corps soignant, le ministre de la Santé Olivier Véran et les syndicats se sont accordés sur une répartition des 7,5 milliards d'euros promis. Dans cet accord, une vingtaine de mesures sont étalés sur trois axes de travail : un réévaluant "les carrières et les rémunérations pour rendre au service public hospitalier son attractivité", un autre visant" à sécuriser les organisations et les environnements de travail" et un dernier conernant "la mise en oeuvre du protocole".

La mesure phare consiste à rehausser les salaires de l'ensemble des personnes des établissements hospitaliers et des Ehpads" (hors médecins) de 183 euros net mensuels avec de nouvelles majorations de salaire pour les heures supplémentaires, ainsi que le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. La première augmentation aura lieu en septembre et une seconde en mars 2021. Une revision des grilles salariales aura également lieu à partir du premier janvier 2022.

Treize mesures ont été proposées sur l'organisation du travail avec le "développement de l'hospitalisation programmée" et la création de "pools de remplaçants" pour répondre au manque d'effectifs et l'impossibilité de remplacements. Cependant, la création de 15 000 postes évoqué ne figure pas dans le document.