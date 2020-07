© Fabrice COFFRINI / POOL / AFP © Fabrice COFFRINI / POOL / AFP © Fabrice COFFRINI / POOL / AFP

Covid-19 239 chercheurs alertent l'OMS sur la transmission du coronavirus par voie aérienne Avec Atlantico Rédaction Des scientifiques alertent sur la possibilité d'une contamination par très fines gouttelettes, et non plus seulement après un éternuement ou par la toux. Plus de 200 scientifiques de plus de 30 pays ont incité l'Organisation mondiale de la santé à prendre plus au sérieux la possibilité de la propagation aérienne de la Covid-19 et à adapter ses recommandations.

Des scientifiques alertent sur la possibilité d'une contamination par très fines gouttelettes, et non plus seulement après un éternuement ou par la toux. Plus de 200 scientifiques de plus de 30 pays ont incité l'Organisation mondiale de la santé à prendre plus au sérieux la possibilité de la propagation aérienne de la Covid-19 et à adapter ses recommandations.