Des pilotes posent un genou à terre avant le départ du grand prix d'Autriche

Les pilotes s'engagent et les 14 coureurs agenouillés étaient vêtu du t-shirt reprenant le fameux slogan "Black Lives Matter" quand aux six autres leur t-shirt affichaient fièrement les mots "end racism". Le champion Lewis Hamilton mobilise pilote et écuries à se positionner contre le racisme à la suite de la mort de George Floyd fin mai.

Les véhicules Mercedes du championnat arborent cette saison une livrée noir en soutien au mouvement Black Lives Matter et à la lutte contre le racisme et le promoteur de la F2 a mis en place une action pour accroître la diversité dans ce sport réputé très blanc et masculin.

Au niveau des résultats, c'est le Finlandais Valtteri Bottas de l'écurie Mercedes qui a terminé en pole position. Lewis Hamilton, lui concourt cette année pour égaler le record de Michael Schumacher détenteur de sept titres du championnat.