Le parti EELV va alerter le CSA après les propos d'Eric Zemmour sur CNEWS dans "Face à l'Info" sur la vague verte et l'islam

Après la "vague verte" des élections municipales, Eric Zemmour avait évoqué le succès dans les urnes de la formation politique de Yannick Jadot. Lors de l'émission "Face à l'Info", diffusée sur CNews, il avait évoqué la progression des idées des écologistes et la progression de l'islam.

"Le vert des Verts correspond comme par hasard au vert de l’islam", a estimé Eric Zemmour après les municipales. La phrase qui s'inscrivait dans un raisonnement plus large a été détournée et moquée sur les réseaux sociaux.

Les écologistes ont décidé d'écrire au CSA après cette déclaration, selon des informations de Libération. EELV a l'intention d'alerter le CSA sur "l'ensemble de l'œuvre" d'Eric Zemmour sur CNews.

D'après des révélations de Libération, la décision a été prise à "une petite majorité" en bureau exécutif d’EELV ce mardi, selon un participant. Le parti écologiste, qui a connu de nombreux succès lors des élections municipales de dimanche, va écrire un courrier au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) dénonçant "l’ensemble de l’œuvre d’Eric Zemmour sur CNews".

La rédaction de Libération a cité une figure d’EELV sur cette démarche : "On se marre à regarder les détournements de sa sortie sur les réseaux sociaux, les gens qui se moquent de lui avec son polo vert… En plus, ce n’est pas du tout le même vert, les valeurs colorimétriques sont différentes ! On a envie de lui dire de faire des efforts, de prendre une base un minimum réelle pour nous attaquer".