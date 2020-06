Le groupe Air France a l’intention de supprimer plus de 7.500 postes d'ici fin 2022, selon les syndicats

Le groupe Air France veut supprimer plus de 7.500 postes d'ici la fin 2022, selon de nombreux médias et d'après des informations auprès de sources syndicales. 6.560 postes sont concernés chez Air France et 1.025 chez Hop!, soit 40% de ses emplois. Un comité social et économique central (CSEC) est prévu vendredi chez Air France.

Les premiers départs devraient avoir lieu au début de l'année 2021. Les syndicats d’Air France sont notamment très inquiets pour le secteur du court courrier, pour les implantations en France.

Dans le détail, 330 pilotes, 290 hôtesses et stewards et 405 personnels au sol sont menacés chez Hop!.

Chez Air France, 6.560 postes risquent d'être supprimés. 430 pilotes, 1.560 hôtesses et stewards et plus de 4.500 personnels au sol. La moitié de ces suppressions devraient être couverte par des départs naturels. Le reste des suppressions de postes se fera avec des départs volontaires, comme des ruptures conventionnelles collectives pour les navigants et un plan de départ pour le personnel au sol.

Les syndicats redoutent néanmoins des départs contraints, notamment pour les personnels au sol.

Le secteur aérien est durement impacté par la crise du coronavirus et par les nombreux mois de confinement. Le premier groupe européen aérien Lufthansa a aussi indiqué qu'il comptait supprimer 22.000 postes, près de 16% des effectifs du groupe.

Près de 45.000 départs sont également annoncés chez American Airlines et 12.000 chez British Airways. La compagnie Easyjet envisage également de supprimer 30% de ses effectifs, soit 4.500 emplois.