Anonymous a publié 269 Go de données secrètes de la police américaine

Le groupe de pirates informatiques Anonymous avait menacé les forces de l’ordre de la ville de Minneapolis à la suite de la mort de George Floyd. Anonymous aurait mis cette menace à exécution depuis plusieurs jours. 269 Go de données internes appartenant aux forces de l'ordre américaines aurait été dévoilées le 19 juin, par le groupe Distributed Denials of Secrets (DDoSecrets). Cette fuite, surnommée "BlueLeaks", a été attribuée aux Anonymous, comme le rappellent les rédactions de CNews et Wired.

Au cœur de ce million de fichiers dévoilés figureraient des e-mails, des vidéos, des enregistrements et des documents écrits qui proviennent de plus de 200 services de la police américaine, dont le FBI.

Emma Best, la fondatrice de DDoSecrets, s’est confiée au magazine Wired.

"C'est le plus grand piratage ayant visé les forces de l'ordre américaines. C'est un regard interne sans précédent sur les agences étatiques, locales et fédérales chargées de protéger le public, y compris dans la réponse du gouvernement au Covid-19 et aux manifestations liées à Black Lives Matter".

Elle a affirmé que les fichiers lui ont été transmis par une personne faisant partie d'Anonymous. Le groupe a confirmé en publiant un message sur Twitter.

Anonymous aurait exploité une faille de sécurité des serveurs de la société Netsential, une entreprise de développement web dont les services sont utilisés pour centraliser les documents des forces de l'ordre américaines.

Anonymous est un mouvement anonyme de pirates du web.

Les informations publiées s'étalent sur une période de 24 ans, d'août 1996 au 19 juin 2020, jour où les Etats-Unis commémorent l'émancipation des esclaves noirs au Texas. Une date ayant un écho particulier cette année, avec les manifestations anti-racistes qui se multiplient dans le pays à la suite de la mort de George Floyd à Minneapolis.

Selon ces données internes piratées, une note du FBI concernerait la surveillance des manifestants sur les réseaux sociaux. Tous les messages anti-police sont également bien transmis aux forces de l'ordre locales, selon ces données piratées.

D’après la rédaction de Numerama, les autorités américaines s'inquiètent de plus en plus de ce piratage et des données "très sensibles" mises en ligne, comme les informations personnelles des policiers (numéros de téléphone, adresses, e-mails) mais aussi des numéros de comptes bancaires ou encore des photos des criminels visés par des enquêtes, menaçant gravement certaines investigations en cours.