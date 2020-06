Covid-19 : une campagne de tests virologiques va être menée sur 1,3 million de personnes en Ile-de-France pour tenter d’identifier des "clusters dormants"

Olivier Véran, le ministre de la Santé, en première ligne dans le cadre de la gestion politique de la crise du Covid-19, a accordé un entretien à la rédaction du Monde. Il a dévoilé les principales mesures du gouvernement pour lutter efficacement contre la pandémie de coronavirus.

Une vaste campagne de tests va notamment être proposée en Ile-de-France :

"Près de 1,3 million de personnes vivant dans trente communes d'Ile-de-France vont ainsi recevoir des « bons » de l'Assurance maladie leur proposant d'aller faire un test virologique dans n'importe quel laboratoire public ou privé, même s'ils n'ont pas de symptômes".

Cette campagne de tests virologiques va être lancée afin d’"identifier les éventuels clusters dormants" de coronavirus, notamment dans trente communes d'Ile-de-France, a annoncé Olivier Véran.

Cette "campagne de très grande ampleur qui s'adresse à tous les habitants" va cibler "des territoires à proximité de clusters identifiés où [...] il y a du réservoir viral, avec des personnes asymptomatiques, qui peuvent transmettre le virus sans le savoir. […]On est pour l'instant au stade de l'expérimentation pour regarder si cela correspond à un souhait des Français. Cette expérimentation pourra ensuite être étendue à d'autres régions".

Selon Olivier Véran, "le pic de mars-avril est derrière nous, mais nous n'en avons pas terminé avec le virus. […] Il faut éviter les grands rassemblements et les comportements à risque".

Olivier Véran a également fait le point sur l’état du système de santé et sur le nombre de tests réalisés en France afin d’éviter un rebond de l’épidémie dans les prochaines semaines ou à la rentrée :

"Cette semaine encore, environ 250.000 tests ont été réalisés, environ 99% d’entre eux sont négatifs, ce qui montre qu’on cherche large. […] Nous avons acquis de nombreux respirateurs, nous consolidons un stock national de médicaments de réanimation et, d’ici à la fin de l’été, nous aurons plus de médicaments en stock que ce que nous avons utilisé au cours de la première vague. Lors de la première vague, nous avons été capables de passer de 5.000 à près de 9.000 lits de réanimation. Au total, nous avons accueilli 17.000 patients en réanimation au cours de la première vague. Aujourd’hui, il n’y a plus que 12 % des lits occupés par des malades du Covid-19 et il y a une mise au repos des équipes et une réduction du nombre de lits. Pour la suite et afin de parer à toutes les éventualités dans le cas d’une deuxième vague à l’automne, nous avons décidé d’être en mesure d’armer a minima 12.000 lits de réanimation dans les hôpitaux et d’admettre 30.000 malades en réanimation".