Le milliardaire chinois He Xiangjian, retenu en otage pendant des heures, a été sauvé par son fils

He Xiangjian a fondé la société Midea en 1968, l’un des plus grands producteurs chinois d’appareils ménagers électriques et de climatisation commerciale. Son patrimoine est estimé à plus de 24 milliards de dollars. Il est la sixième personne la plus riche de Chine. Il possède également l'une des plus grandes sociétés de robotique au monde, la société allemande Kuka.

Selon des informations de la BBC, ce dimanche, cinq criminels sont entrés dans sa maison à Foshan, dans la province de Guangdong, au sud de la Chine. La police n’a pas dévoilé beaucoup d’informations sur l’affaire. La chaîne publique CGTN a rapporté qu’à 17h30, un appel a été reçu par la police au sujet d’une prise d’otages. Selon le journal économique chinois Securities Times, les ravisseurs transportaient des explosifs.

Selon les médias d’Etat, le fils du milliardaire, He Jianfeng, a réussi à fuir par la fenêtre et à prévenir la police. D’après la BBC, il aurait même traversé une rivière à la nage dans sa fuite.

La police de Foshan a reçu un appel dimanche soir disant que des suspects étaient entrés dans la villa de luxe de He Xiangjian et étaient soupçonnés de porter des engins explosifs. L'appel aurait été émis par He Jianfeng, le fils du magnat et l'un des directeurs du groupe. Le site d'information technologique TMT Post a précisé qu'il "a traversé la rivière près de sa maison pour appeler la police".

Des agents ont pu intervenir. Cinq criminels ont été arrêtés. Personne n’a été blessé. Le milliardaire chinois est indemne.

Selon des informations de la BBC, la villa de luxe de He Xiangjian se trouve dans un immense complexe à proximité du siège de l'entreprise.

Sur les réseaux sociaux, des photographies du manoir de style européen de He Xiangjian, avec de fausses colonnes romaines, ont stupéfait les utilisateurs de Weibo, tout comme des images de la forte présence policière à l'extérieur de sa villa à Foshan.

L'incident a généré de nombreuses conversations et des débats sur les réseaux sociaux chinois. Des internautes évoquaient le fait que cet incident était digne d’une intrigue d'un film d'action.