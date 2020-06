Une personne sur cinq risque de subir une forme grave du Covid-19 en raison d'une maladie chronique

Selon une étude publiée dans The Lancet Global Health et d'après des informations de Bloomberg, 1,7 milliard de personnes souffrent de maladies chroniques, allant du diabète de type 2 jusqu’aux maladies cardiaques. D’après les estimations de cette étude, environ 349 millions d'entre eux nécessiteraient une hospitalisation s'ils étaient infectés par le coronavirus. Cette étude a été menée par Andrew Clark, professeur agrégé à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, et ses collègues.

Les chercheurs se sont basés sur les principaux facteurs de risque, y compris les maladies cardiaques et le diabète, et ont utilisé de vastes données épidémiologiques, notamment celles contenues dans l'étude Global Burden of Diseases pour arriver à leurs estimations. Les chercheurs britanniques ont cherché à établir pour 188 pays les risques différenciés pour les populations selon l'âge, le sexe et l'état de santé.

Les résultats, publiés dans la revue médicale britannique The Lancet Global Health, montrent donc que 1,7 milliard d'humains, soit 22% de la population mondiale, présenteraient au moins un facteur de risque qui les rendent plus susceptibles de contracter une forme grave de Covid-19, nécessitant une hospitalisation.

Selon des informations de Bloomberg, Nina Schwalbe, professeure à la Mailman School of Public Health de l'Université Columbia, a appelé à une meilleure compréhension des facteurs de risque, y compris les déterminants sociaux de la santé tels que le revenu, le statut d'emploi et l'éducation dans le cadre de l'analyse et de la compréhension de l'épidémie de coronavirus.

Les régions avec des populations plus jeunes, comme l'Afrique, présentent globalement moins de risques d’après les auteurs. D'autres régions, comme l'Europe, où la moyenne d’âge est plus élevée, les personnes qui ont au moins un problème de santé peuvent être moins résistants face au coronavirus. Le rapport a également mis en évidence les risques pour les nations insulaires où la prévalence du diabète est élevée, comme les Fidji et l’île Maurice.

La Covid-19 touche très inégalement les individus en fonction de multiples facteurs, liés à l'état de santé, à l'âge, au sexe ou bien encore aux maladies chroniques notamment.

"A l'heure où les pays sortent du confinement (...) nous espérons que nos estimations fourniront un point de" départ utile" aux gouvernements qui "cherchent les moyens de protéger les plus vulnérables d'un virus qui continue de circuler", selon les précisions de l’auteur principal de l'étude, Andrew Clark, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).