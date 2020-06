© ALAIN JOCARD / AFP © ALAIN JOCARD / AFP © ALAIN JOCARD / AFP

En première ligne contre le virus Les soignants manifestent à travers la France pour demander plus de moyens après l'épidémie de Covid-19 Avec Atlantico Rédaction Plus de 220 rassemblements sont prévus dans le cadre de cette journée d'action nationale, organisée à l'appel d'une dizaine de syndicats et collectifs de soignants. Ils demandent plus de moyens et de reconnaissance après la crise sanitaire.

