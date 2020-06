Campagne électorale : Donald Trump a l’intention de reprendre ses meetings d’ici deux semaines

Le président américain Donald Trump envisage de reprendre d’ici deux semaines ses meetings de campagne. La campagne présidentielle américaine a été fortement impactée par la crise du coronavirus et suite aux manifestations liées à la question des "violences policières" et du racisme après la mort de George Floyd à Minneapolis lors de son interpellation par la police.

Selon des informations de Politico, le président Donald Trump et son équipe sont convaincus que les manifestations contre le racisme de ces derniers jours à travers les Etats-Unis rendront moins audibles les critiques de ses adversaires sur une reprise que certains jugent prématurée.

Donald Trump est également convaincu que le redémarrage de l’économie américaine est imminent.

Les lieux des nouveaux meetings de Donald Trump et les conditions, en particulier sur le plan sanitaire, dans lesquelles les rassemblements seront organisés n’ont pas encore été déterminés.

Selon le directeur de campagne de Donald Trump, Brad Parscale, cité par Politico, "les Américains sont prêts à repartir à l’action et le président Trump aussi. Le grand retour de l’Amérique est une réalité et les meetings vont être fantastiques. Vous verrez de nouveau des foules et un enthousiasme dont Sleepy Joe (Joe Biden, ndlr) ne peut que rêver".