Coronavirus : des images satellites suggèrent que le virus aurait pu circuler à Wuhan beaucoup plus tôt

Selon des chercheurs de l’université de Harvard et des informations de la BBC, des images satellites montrent une augmentation du trafic à l'extérieur de cinq hôpitaux de la ville chinoise de fin août à décembre 2019. Grâce à des techniques dignes des services de renseignements, ces chercheurs ont donc observé une forte augmentation du trafic automobile à proximité des hôpitaux de Wuhan. Cela pourrait indiquer que l’épidémie avait déjà commencé dans le pays.

Selon les médias étrangers, "l’équipe a analysé les données fournies par les satellites commerciaux grâce à des techniques similaires à celles employées par les services de renseignements".

John Brownstein, professeur de médecine à Harvard et qui a dirigé l’étude, explique qu’avec ses collègues ils ont "constaté une augmentation spectaculaire du trafic devant cinq grands hôpitaux de Wuhan à partir de la fin de l’été" dernier.

Les chercheurs ont examiné les données satellitaires à l'extérieur de cinq hôpitaux de Wuhan. Ils ont comparé les données de la fin de l'été et de l'automne 2018 à la même période en 2019. Dans un cas, les chercheurs ont dénombré 171 voitures garées dans l'un des plus grands hôpitaux de Wuhan, l'hôpital Tianyou en octobre 2018. Les données satellitaires de la même période en 2019 ont montré 285 véhicules au même endroit, soit une augmentation de 67%.

Selon des précisions de la BBC, l'augmentation du trafic a également coïncidé avec une augmentation des recherches en ligne d'informations sur des symptômes comme la "toux" et la "diarrhée".

La Chine avait signalé des cas de pneumonie de cause non identifiée à l'OMS le 31 décembre 2019. Neuf jours plus tard, les autorités chinoises ont révélé officiellement avoir détecté un nouveau coronavirus (appelé plus tard Sars-CoV-2, le virus provoquant la Covid-19) dans plusieurs cas de pneumonie. Le confinement a été instauré le 23 janvier 2020 à Wuhan.

Les autorités chinoises ont réagi suite à ces nouvelles révélations sur les images satellites et ont déclaré que l'étude était "ridicule" et basée sur des informations "superficielles".

Des zones d’ombre persistent encore sur l’origine du virus à Wuhan. De nouvelles études pourraient permettre d’apporter des réponses supplémentaires dans les prochains mois.