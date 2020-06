Etats-Unis : les Républicains George W. Bush et Mitt Romney ne voteront pas pour Donald Trump

Ils ne suivront pas la ligne du parti : l'ancien président républicain George W. Bush et le rival de Barack Obama en 2012, Mitt Romney, ne soutiendront pas le candidat de leur parti, Donald Trump pour l'élection présidentielle de novembre prochain.

D'autres membres éminent du Parti républicain sont dans le même cas, révèle le New York Time. "Bien plus tôt que prévu, un nombre croissant d'éminents républicains se demandent jusqu'où ils peuvent aller en révélant qu'ils ne soutiendront pas sa réélection - ou pourraient même voter pour Joseph R. Biden Jr, le candidat démocrate présumé", écrit le journal. "Ils ressentent une nouvelle urgence en raison de la réponse incendiaire de M. Trump aux protestations contre la brutalité policière, en plus de sa mauvaise gestion de la pandémie de coronavirus", explique le quotidien.

Jeb Bush, ancien gouverneur de la Floride et frère de George W. Bush, ou Cindy McCain, veuve du sénateur John McCain, ne soutiendront pas non plus le président sortant. D'autres grands noms du parti, comme les anciens présidents de la Chambre des représentants Paul Ryan et John Boehner, ne souhaitent pas commenter leur vote - un silence révélateur.

George W. Bush, Mitt Romney et Cindy McCain n'avaient déjà pas soutenu Trump en 2016. Mais la situation est peu comparable : à l'époque, Donald Trump n'était que candidat à l'investiture et beaucoup doutaient qu'il puisse l'emporter. Rien à voir, donc, avec le fait de s'opposer publiquement à un président en exercice. Ne pas soutenir sa réelection, c'est potentiellement mettre à mal les priorités politiques du parti, comme la nomination de juges conservateurs, le maintien de réglementations favorables aux entreprises et la réduction des impôts.