Hydroxychloroquine : trois des quatre auteurs de l'étude controversée publiée dans la revue The Lancet se rétractent

Le débat sur l’hydroxychloroquine a connu un tournant majeur dans la soirée de jeudi. Trois des quatre auteurs de l'étude controversée publiée dans le Lancet sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 ont demandé la rétractation de l'article, a annoncé la revue The Lancet jeudi soir.

"Nous ne pouvons plus nous porter garant de la véracité des sources des données primaires".

Ils mettent en cause le refus du quatrième auteur, patron de la société les ayant collectées, de donner accès à la base de données.

Publiée le 22 mai dans The Lancet, l'étude concluait que l'hydroxychloroquine n’était pas bénéfique aux malades du Covid-19 hospitalisés et pouvait même être néfaste. Sa parution avait eu un retentissement mondial et des répercussions spectaculaires, poussant notamment l'OMS (Organisation mondiale de la santé) à suspendre les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. L’OMS vient depuis de faire volte-face sur cette décision, après les critiques émises contre l’étude publiée dans la revue The Lancet. L'OMS a annoncé mercredi la reprise des essais cliniques avec cette molécule.

Didier Raoult avait critiqué cette étude dans ses récentes vidéos publiées sur les réseaux sociaux et sur le compte Youtube de l’IHU Méditerranée. Il avait notamment parlé d’une "étude foireuse" et d’une "équipe de Pieds nickelés".

Le professeur Raoult vient à nouveau de réagir avec humour, suite à cette décision au sujet de l’étude publiée dans la revue The Lancet, en publiant le message suivant sur Twitter :