Donald Trump estime que les Etats-Unis ont "largement surmonté" la pandémie de Covid-19 sur le plan économique

Le président américain a estimé vendredi que les Etats-Unis avaient "largement surmonté" la pandémie de Covid-19. La déclaration du président américain intervient après la publication de chiffres positifs sur le front de l'économie aux Etats-Unis. Le taux de chômage est en effet retombé à 13,3% en mai, alors que les analystes les plus pessimistes estimaient qu’il aurait pu atteindre et frôler les 20%, en raison de la pandémie.

Le président américain a donc tenu à commenter et à saluer cette baisse surprise du chômage. Donald Trump a vanté la "force" de l'économie américaine. Il s’est exprimé à l’occasion d’une conférence de presse à la Maison Blanche :

"Cette force nous a permis de surmonter cette horrible pandémie, nous l'avons largement surmontée".

Selon les derniers bilans sur le plan sanitaire en revanche, les Etats-Unis sont malheureusement le pays le plus touché dans le monde sur le nombre de morts et de cas de patients atteints par le coronavirus (108.211 décès pour 1.872.660 cas). Ils devancent le Royaume-Uni (39.904 morts), le Brésil (34.021 décès), l'Italie (33.689 personnes tuées par la Covid-19) et la France (avec 29.065 décès comptabilisés).

Les Etats-Unis viennent également ces derniers jours de vivre un mouvement historique de manifestations antiracistes et contre les violences policières après la mort de George Floyd lors de son interpellation par la police.