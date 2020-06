Coronavirus : l'OMS annonce la reprise des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine

Nouveau rebondissement sur le dossier de l’hydroxychloroquine. L’Organisation mondiale de la santé vient d’adopter une nouvelle décision en ce mercredi 3 juin. L’OMS a annoncé la reprise des essais cliniques sur l’hydroxychloroquine.

Après analyse des "données disponibles sur la mortalité", les membres du Comité de sécurité et de suivi ont estimé "qu'il n'y a aucune raison de modifier le protocole" des essais cliniques, selon des précisions du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle.

Cette décision va à nouveau relancer le débat sur les traitements contre le coronavirus et sur l'hydroxychloroquine utilisée dans un protocole par le professeur Didier Raoult à l'IHU Méditerranée.

Cette annonce intervient après le revirement de la revue The Lancet sur une étude, basée sur le big data, qui remettait en cause l’efficacité de l’hydroxychloroquine. La prestigieuse revue médicale The Lancet a pris ses distances, mardi 2 juin, avec l'étude très critiquée qu'elle a publiée sur l'hydroxychloroquine utilisée comme traitement contre le Covid-19. Elle a reconnu dans un avertissement formel que "d'importantes questions" planaient au sujet de cette étude. La revue souhaite ainsi "alerter les lecteurs sur le fait que de sérieuses questions scientifiques ont été portées à [son] attention" au sujet de cette étude, qui fait actuellement l'objet d'un audit initié par ses auteurs.