L’application StopCovid a déjà été téléchargée plus de 600.000 fois

L'application lancée par le gouvernement, StopCovid, qui doit permettre de lutter efficacement contre l’épidémie de Covid-19 et de retracer les cas contacts a connu un bond démarrage sur le plan des téléchargements, selon des informations du Parisien.

Disponible depuis mardi sur les plateformes d'applications pour iOS (Apple) et Android (Google), StopCovid a déjà franchi le cap des 600.000 téléchargements en moins de 24 heures, selon les chiffres officiels.

Sa mise en ligne, annoncée pour mardi midi, a malheureusement été retardée de quelques heures à cause d'un processus de validation plus long que prévu. StopCovid était finalement accessible sur le Play Store pour Android à 16 heures et vers 18h30 sur l'App Store pour l’iPhone.

Ce retard a "profité" à une autre application Stop Covid19 CAT, une application lancée… par le gouvernement catalan qui a été donc confondue par les Français avec l’application StopCovid, lancée par la France.

L'application catalane s'est ainsi retrouvée en tête des téléchargements en France ce mardi sur l'AppStore d'Apple, devant Zoom, TikTok et WhatsApp, selon un classement de la société spécialisée AppAnnie.

StopCovid fonctionne grâce à la fonctionnalité Bluetooth des téléphones portables. Lorsqu'un patient est testé positif, il devra indiquer dans l'application un code fourni par le laboratoire afin que les cas contacts puissent alors être prévenus, s’ils ont également téléchargé l'application. Ce dispositif n'est pas obligatoire. Il doit permettre de lutter efficacement contre la propagation du virus à l'occasion de la nouvelle étape du déconfiement.