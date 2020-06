© PHILIPPE HUGUEN / AFP © PHILIPPE HUGUEN / AFP © PHILIPPE HUGUEN / AFP

Impact économique Déconfinement : la crainte du chômage est désormais plus forte que celle du Covid-19 chez les Français Avec Atlantico Rédaction Un sondage Ifop pour le cabinet de conseil stratégique No Com, dévoilé par la rédaction du Parisien, révèle que les Français sont plus préoccupés par leur avenir professionnel et par la crise économique que par l’épidémie de Covid-19.

